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В Нарве появится еще одна государственная школа

Северное побережье
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Нарвская школа для взрослых.
Нарвская школа для взрослых. Фото: Ilja Smirnov

Единогласным решением нарвского городского собрания в четверг муниципальная школа для взрослых передается государству, становясь пятой государственной школой в Нарве.

Уже следующий учебный год школа начнет в новом статусе и в новом месте - в здании бывшего профессионального училища на улице Калда. Учащиеся смогут завершить уже начатые учебные программы.

Нарвская школа для взрослых - самая крупная из всех нарвских школ. В ней учатся более тысячи нарвитян, и самым востребованным предметом является эстонский язык.

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Нарва
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