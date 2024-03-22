Единогласным решением нарвского городского собрания в четверг муниципальная школа для взрослых передается государству, становясь пятой государственной школой в Нарве.
В Нарве появится еще одна государственная школа
Уже следующий учебный год школа начнет в новом статусе и в новом месте - в здании бывшего профессионального училища на улице Калда. Учащиеся смогут завершить уже начатые учебные программы.
Нарвская школа для взрослых - самая крупная из всех нарвских школ. В ней учатся более тысячи нарвитян, и самым востребованным предметом является эстонский язык.