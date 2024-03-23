ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Вадим Орлов

Одним из тех, кто проявил свое недовольство и раздражение, был Вадим Орлов. Помимо того, что до этой недели он был членом партии премьер-министра, он много лет работал в Ида-Вирумааском инвестиционном агентстве (IVIA, также известном как Фонд развития промышленных зон Ида-Вирумаа), занимаясь в основном развитием Нарвского промышленного парка. Как утверждается, неплохо.

На этой неделе Партия реформ решила исключить Орлова из своих рядов из-за его взглядов. Орлов пытался, правда, утверждать, что его неправильно поняли и что его беспокоит только финансовое положение музея, но исправлять что-либо постфактум было уже поздно. Всем было все ясно. За исключением того, как Орлов сможет продолжить работу в фонде, учредителями которого являются эстонское государство и некоторые здешние самоуправления. Теперь и это ясно.