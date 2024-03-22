СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ⟩ С 25 марта запрещено выходить на лед внутренних водоемов

По словам эксперта отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала, средняя дневная температура уже достигает отметки выше нуля и сжимает лед и снег с большой скоростью. Если где-то лед все еще толще десяти сантиметров, значит, весеннее солнце уже сделало его хрупким.

Виркала подчеркнул, что вода подо льдом холодная - всего несколько градусов выше нуля. Взрослый человек может продержаться в такой холодной воде около десяти минут, а ребенок и того меньше. Именно поэтому родителям стоит объяснить и рассказать детям об опасности тонкого льда.

- Этой весной у каждого есть возможность присоединиться к фермерскому дню "Сделаем!", который на этот раз посвящен устранению опасностей, таящихся возле водоемов. Мы призываем очистить скользкие берега от мусора или поставить заборы вокруг домашних водоемов. Также отметим, что забор поливной воды можно заменить, установив, например, насос или шланг. Все эти решения значительно снижают риск падения в воду, - добавил Виркала.