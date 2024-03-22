Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ПРОВЕРКА ⟩ Счетчики топлива на значительной части заправок врут

Северное побережье
Copy
Фото: Erakogu

В конце 2023 года Агентство защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) проверило 52 заправочных станции по всей Эстонии, выявив нарушения в 19% проверок. 

Результаты показали, что автоцистерны, как правило, находятся в хорошем состоянии, фактическая погрешность измерений имеет тенденцию находиться в допустимых пределах, в ущерб заказчику.

- В ходе проверки проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций, связанных с измерением. Самым важным, конечно, является измерительный тест, - прокомментировала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

Замер бензина 95 и дизельного топлива проверялся в двух количествах: первый минимально измеряемый объем заправки составлял до 5 литров, а второй объем составлял 50 литров. Допускаемая погрешность измерения составляет 0,5% от измеряемой величины. Таким образом, при заправке 50 литров заправщик может пропустить до 250 мл, стоимость которых составляет около 40 центов по сегодняшним ценам.

Были заправки, замеры которых были в пользу клиента в случае минимального измеряемого количества и в пользу клиента в случае 50 литров, и наоборот. 

TTJA случайным образом выбрала 52 заправочные станции для контрольных измерений. Проверки прошли на всех крупных АЗС. На сегодняшний день недостатки несоответствующих танкеров устранены.

Tankurite kontroll, 2023
Tankurite kontroll, 2023 Фото: TTJA
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Полезное
Наверх