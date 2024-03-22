ПРОВЕРКА ⟩ Счетчики топлива на значительной части заправок врут

Результаты показали, что автоцистерны, как правило, находятся в хорошем состоянии, фактическая погрешность измерений имеет тенденцию находиться в допустимых пределах, в ущерб заказчику.

- В ходе проверки проверяют комплектность измерительной системы, маркировку, а также работу всех других функций, связанных с измерением. Самым важным, конечно, является измерительный тест, - прокомментировала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

Замер бензина 95 и дизельного топлива проверялся в двух количествах: первый минимально измеряемый объем заправки составлял до 5 литров, а второй объем составлял 50 литров. Допускаемая погрешность измерения составляет 0,5% от измеряемой величины. Таким образом, при заправке 50 литров заправщик может пропустить до 250 мл, стоимость которых составляет около 40 центов по сегодняшним ценам.

Были заправки, замеры которых были в пользу клиента в случае минимального измеряемого количества и в пользу клиента в случае 50 литров, и наоборот.

TTJA случайным образом выбрала 52 заправочные станции для контрольных измерений. Проверки прошли на всех крупных АЗС. На сегодняшний день недостатки несоответствующих танкеров устранены.

Tankurite kontroll, 2023 Фото: TTJA