В воскресенье в ледовом холле Кохтла-Ярве стартует турнир чемпионата мира по хоккею среди женщин

Соперниками Эстонии в группе "B" 3-го дивизиона будут Босния и Герцеговина, Сингапур, Таиланд и Израиль, участие которого одно время было под вопросом по соображениям безопасности.

Женская сборная Эстонии является фаворитом турнира, ведь в рейтинге женских хоккейных сборных мира Эстония занимает самое высокое среди своих соперников, 40-е место. Матч открытия турнира состоится в воскресенье в 15.15, когда на лед выйдут Таиланд и Израиль. Эстония встретится с Боснией и Герцеговиной в 18.30.

В состав женской сборной Эстонии входят четыре игрока из женской команды кохтла-ярвеского "Everest", второй год подряд выигравшего чемпионат Эстонии: вратарь Ульяна Йегги, защитники Александра-Ольга Сеппар и Арина Бенетис, а также нападающая Эстрит Аасма. В состав команды также входит уроженка Кохтла-Ярве Делен Шюле, нападающая таллиннского "Grizzlyz".

Женская сборная Эстонии находится в Кохтла-Ярве на тренировочном сборе со среды этой недели. Ожидается, что женские команды соперников прибудут в Ида-Вирумаа в субботу.

Спортивный центр Кохтла-Ярве потратил около 400000 евро, чтобы привести ледовый холл в соответствие со стандартами. В частности, была оборудована новая раздевалка, приведены в порядок судейские помещения и кафе. По словам руководителя спортцентра Каарела Коткаса, это были необходимые работы, которые все равно пришлось бы сделать в холле.