В воскресенье в Кохтла-Ярвеской гимназии выступят 20 школьных ансамблей со всей Эстонии

Среди коллективов, которые выйдут на сцену стартующего в 14.00 концертного марафона, шесть представляют Ида-Вирумаа. Коллективы из школ Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Сааремаа, Тартумаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пылвамаа исполнят музыку разных жанров и стилей.

Представляющие гимназию Кохтла-Ярве фолк-рок-ансамбль "Kratt" и молодежный оркестр исполнят инструментальную программу, в основном из музыки ансамбля "InSpe". Название фестиваля - "Antidolorosum" - происходит от одноименной песни из репертуара "InSpe", написанной Эркки-Свеном Тюйром на слова Артура Алликсаара, которую называют одним из гимнов эстонского прогрессив-рока.

В жюри фестиваля входят в частности музыкант и композитор Михкель Маттизен и певица Сисси, которые перед концертом проведут мастер-классы для молодых музыкантов.

Концерт также будет транслироваться в прямом эфире на "Youtube" учениками Кохтла-Ярвеской гимназии под руководством медиапедагога Кати Ягель-Паал.