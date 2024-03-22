Школу программирования kood/Jõhvi возглавил опытный предприниматель Лаури Хаав, который станет руководить также международным расширением школьной модели.
Для подписчиков
В Йыхвиской школе программирования сменился руководитель
По словам Лаури Хаава, технологический сектор становится локомотивом экономики, которая продолжает расти даже на фоне всеобщего экономического спада, однако система образования не в состоянии обучить достаточное количество новых квалифицированных специалистов. "Такая же проблема предстоит некоторым другим странам. Переобучение, предлагаемое моделью "затраты - эффективность" kood/Jõhvi, может стать тут одним из решений", - сказал Хаав.