В Йыхвиской школе программирования сменился руководитель

По словам Лаури Хаава, технологический сектор становится локомотивом экономики, которая продолжает расти даже на фоне всеобщего экономического спада, однако система образования не в состоянии обучить достаточное количество новых квалифицированных специалистов. "Такая же проблема предстоит некоторым другим странам. Переобучение, предлагаемое моделью "затраты - эффективность" kood/Jõhvi, может стать тут одним из решений", - сказал Хаав.

Лаури Хаав имеет более чем двадцатилетний опыт работы по продажам и развитию на технологических предприятиях. В последнее время он работал в команде борющегося с отмыванием денег стартапа "Salv". Он имеет также опыт работы руководителем эстонской программы э-резидентства и работы в руководстве финансово-технологического предприятия "Mones".