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В Йыхвиской школе программирования сменился руководитель

Эрик Гамзеев
, журналист
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Лаури Хаав.
Лаури Хаав. Фото: Erakogu

Школу программирования kood/Jõhvi возглавил опытный предприниматель Лаури Хаав, который станет руководить также международным расширением школьной модели.

По словам Лаури Хаава, технологический сектор становится локомотивом экономики, которая продолжает расти даже на фоне всеобщего экономического спада, однако система образования не в состоянии обучить достаточное количество новых квалифицированных специалистов. "Такая же проблема предстоит некоторым другим странам. Переобучение, предлагаемое моделью "затраты - эффективность" kood/Jõhvi, может стать тут одним из решений", - сказал Хаав.

Лаури Хаав имеет более чем двадцатилетний опыт работы по продажам и развитию на технологических предприятиях. В последнее время он работал в команде борющегося с отмыванием денег стартапа "Salv". Он имеет также опыт работы руководителем эстонской программы э-резидентства и работы в руководстве финансово-технологического предприятия "Mones".

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