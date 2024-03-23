Ежегодный марафон эмоций и впечатлений ⟩ Ида-вируские актеры заставили публику и смеяться, и плакать

На региональном фестивале школьных театров за два дня в Йыхвиском концертном доме показали 23 спектакля, неизменными зрителями в зале были только члены жюри. И, обсуждая все увиденное, они были единодушны в одном: эта большая и трудная работа не утомила, а доставила много удовольствия.
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Третий год работал в составе жюри профессиональный актер из столицы Роман Максимук. Он сказал, что его особенно порадовало то, что многие коллективы пробовали себя в новых жанрах и он увидел хорошее развитие даже в сравнении с прошлым годом.