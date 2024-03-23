В Ида-Вирумаа начинается бум гостиничного строительства

В здании на Линда, 2 в Нарве шесть лет назад открыли театральный центр "Свободная сцена". Теперь в его девятиэтажной части начинается создание отеля.

В ближайшие годы Ида-Вирумаа может получить еще несколько крупных отелей, которые планируется построить в Нарве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Уускюла на берегу Чудского озера. Завершение строительства этих объектов должно приблизить туристических операторов Ида-Вирумаа к их будущей цели - миллиону туристических ночевок в год в уезде.