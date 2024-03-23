В ближайшие годы Ида-Вирумаа может получить еще несколько крупных отелей, которые планируется построить в Нарве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Уускюла на берегу Чудского озера. Завершение строительства этих объектов должно приблизить туристических операторов Ида-Вирумаа к их будущей цели - миллиону туристических ночевок в год в уезде.
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В Ида-Вирумаа начинается бум гостиничного строительства
Новый импульс строительству гостиниц придал фонд справедливого перехода, поддержку которого также можно будет получить для туристических проектов после вступления в силу изменений.