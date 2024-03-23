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В Ида-Вирумаа начинается бум гостиничного строительства

Эрик Гамзеев
, журналист
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В здании на Линда, 2 в Нарве шесть лет назад открыли театральный центр "Свободная сцена". Теперь в его девятиэтажной части начинается создание отеля.
В здании на Линда, 2 в Нарве шесть лет назад открыли театральный центр "Свободная сцена". Теперь в его девятиэтажной части начинается создание отеля. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В ближайшие годы Ида-Вирумаа может получить еще несколько крупных отелей, которые планируется построить в Нарве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу и Уускюла на берегу Чудского озера. Завершение строительства этих объектов должно приблизить туристических операторов Ида-Вирумаа к их будущей цели - миллиону туристических ночевок в год в уезде.

Новый импульс строительству гостиниц придал фонд справедливого перехода, поддержку которого также можно будет получить для туристических проектов после вступления в силу изменений.

Новый отель в Нарве

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