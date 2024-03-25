ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Благоприятным моментом надо воспользоваться

Калдоя отметил для сравнения, что его деду-инженеру Лембиту Майсте сложно было без компьютеров и сегодняшних средств связи, а только по чертежам, строить Балтийскую электростанцию, а сейчас ведь все делается значительно проще. Особенно, когда есть возможность в значительной степени получить также пособие для осуществления планов.

Пособия из фонда справедливого перехода позволяют развернуть в Ида-Вирумаа среди прочего строительство новых отелей, много лет топтавшееся на месте. С ними сложилась довольно абсурдная ситуация. Хотя, с одной стороны, и говорилось, что новые и современные гостиницы нужны, безумно рискованных предпринимателей, которые взялись бы за их создание, оказалось на удивление мало. Да их и не могло быть много, когда банковские подсчеты показывали, что такие бизнес-планы нежизнеспособны. Пособия фонда помогают в значительной степени уменьшить риски, хотя и не полностью их убирают.

Сейчас снова стало больше, чем в предыдущие годы, оптимизма, чтобы придать ида-вирускому туризму новое дыхание. И для этого есть причина, ведь действующие в данной сфере предприниматели прошли и медные трубы, и закалку различными кризисами, и, несмотря на все трудности, многого уже достигли. Сильны также желание сотрудничать и способность объединять усилия. В Ида-Вирумаа добавилось множество достопримечательностей и мест, где интересно может провести время как турист, так и местный человек. Появление новых отелей должно только посодействовать росту этого успеха.