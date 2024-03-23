Комиссия: кохтла-ярвеские городские руководители воспользовались деньгами самоуправления, делая себе политическую рекламу

Комиссия рассматривает эпизод с социал-демократами Казело и Одинцом в связи с опубликованным 23 декабря прошлого года на официальной странице горуправления в "Facebook" видеоприветствием, которое было снято на деньги города Кохтла-Ярве и более длинную версию которого они опубликовали также в своих личных аккаунтах в соцсетях.