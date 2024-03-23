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Комиссия: кохтла-ярвеские городские руководители воспользовались деньгами самоуправления, делая себе политическую рекламу

Эрик Гамзеев
, журналист
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Скриншот предрождественского видеопоздравления кохтла-ярвеских городских руководителей, производство по которому ведет комиссия по надзору за финансированием партий.
Скриншот предрождественского видеопоздравления кохтла-ярвеских городских руководителей, производство по которому ведет комиссия по надзору за финансированием партий. Фото: Kohtla-Järve linnavalitsus

По оценке комиссии по надзору за финансированием партий, мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец использовали деньги самоуправления, чтобы сделать себе политическую рекламу.

Комиссия рассматривает эпизод с социал-демократами Казело и Одинцом в связи с опубликованным 23 декабря прошлого года на официальной странице горуправления в "Facebook" видеоприветствием, которое было снято на деньги города Кохтла-Ярве и более длинную версию которого они опубликовали также в своих личных аккаунтах в соцсетях.

Казело ответил комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK), что видео заказал Одинец, который и его пригласил поучаствовать в съемке, и, насколько ему известно, видео стоило 150 евро.

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