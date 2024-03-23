Gren инвестирует в теплосети Ида-Вирумаа миллионы евро

- Ида-Вирумаа важен для Gren: мы верим в будущее региона и хотим в него инвестировать. Тепловая инфраструктура Кохтла-Ярве и Йыхви в основном построена почти 50 лет назад, в некоторых местах возраст трасс достигает 70 лет. Понятно, что в течение такого длительного периода времени трубопровод стареет и амортизируется, что, в свою очередь, приводит к потере тепла и энергии и в итоге начинает влиять на безопасность поставок, - сказала Марго Кюлаотс, руководитель предприятия Gren Eesti. - Обновив теплопровод, мы сможем снизить утечки и потери, повысить надежность подачи тепловой энергии.

В ноябре 2022 года Gren приобрело сети централизованного отопления в Кохтла-Ярве и Йыхви и сейчас, помимо планирования инвестиций, ведет новые переговоры о покупке некоторых участков сети, находящихся в муниципальной собственности, чтобы интегрировать их в свою инфраструктуру.

Gren подало в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) ходатайство о пособии на реконструкцию теплотрасс Кохтла-Ярве и Йыхви и на прошлой неделе получило положительный ответ о выделении 2,23 млн евро. Собственное участие Gren составило более 5,7 млн евро.

- Полученное пособие позволит в течение следующих двух лет обновить 11,6 км тепловых трасс в Кохтла-Ярве и Йыхви. Уже в мае этого года мы начнем в Кохтла-Ярве замену труб в районе Олеви, где за последние три года случилось 15 утечек тепла, - добавила Марго Кюлаотс.

Подготовка к реконструкции других, наиболее важных сетей в Кохтла-Ярве начнется осенью. Также будет обновлен трубопровод в деревне Йыхви, где за последние три года произошла 21 утечка.

Запланированные на 2024-2026 гг. инвестиции Gren включают замену 3,4 км трубопроводов в Кохтла-Ярве в районе Олеви; обновление 2,3 км магистрального трубопровода теплоэлектростанции Кохтла-Ярве; замену около 2,4 км трубопровода вдоль дороги Пярна-Рави-Мыйза; обновление около 2 км трасс в районе Тууслари и строительство около 1,5 км нового трубопровода в Йыхви, в деревне Йыхви. Также по возможности трубы будут выведены из подвалов зданий.

График выполнения работ выяснится в ближайшие месяцы.