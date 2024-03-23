Учителя из Ида-Вирумаа отправились в "Языковую командировку"

- В Фонде интеграции с этого года запускается программа "Языковой командировки", приоритетной группой для которой являются работники сферы образования. На данный момент первые работники школ из Ида-Вирумаа поехали в командировку в другой город Эстонии, чтобы практиковать языковые навыки. Сейчас мы будем все активнее запускать эту программу, - сказал глава Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

По словам Московцева, все программы фонда работают в комплексе: сначала языковые курсы, возможность съездить в командировку или пообщаться в языковом кафе. Тогда с большей вероятностью можно получить лучший результат.

В этом году фонд планирует более 12 000 учебных мест на курсах эстонского языка по разным программам - для новых жителей Эстонии, для беженцев из Украины, для которых в этом году будут предоставлять курсы на уровне А2 и В1, также есть программы для тех, кто хочет подать на гражданство.

- Сегодня нет требования, чтобы люди после прохождения курсов сдавали экзамен. Такое требование есть только для программы по получению гражданства. К сожалению, 10-20% не заканчивают языковой курс. Мы будем работать над вопросом, как снизить процент тех, кто прервал обучение, чтобы предоставить место тем, кто более мотивирован, - сказал Московцев.