Сб, 23.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Эстония опустилась в рейтинге самых счастливых стран мира

Северное побережье
Обновлено 23 марта 2024, 17:13
Copy
Фото: Anastassija Volkova

Согласно опубликованному на этой неделе докладу ООН о счастье, Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире. Эстония за год опустилась с 31 места на 34.

Всего в отчете оценивались 143 страны. За Финляндией вверху списка также Дания, Исландия и Швеция. Завершает список Афганистан.

Составители отчета просили жителей 143 стран оценить собственное счастье, но принимали во внимание также такие показатели, как валовой внутренний продукт, социальные выплаты, личные свободы и уровень коррупции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх