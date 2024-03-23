Балтийскому морю грозит утрата биоразнообразия

Фактически, Балтийское море - одно из самых быстро меняющихся морей в Европе, если не в мире. Финская экспертная панель по охране природы опубликовала отчет для политиков, в котором содержатся рекомендации по улучшению состояния моря, а также по мерам для достижения так называемой положительной цели по природе к 2035 году.

В Финляндии насчитывается около 46 000 километров береговой линии. Это десятая по величине береговая линия среди всех стран мира. Прибрежные экосистемы сейчас находятся под угрозой в результате обеднения природы. Например, большинство видов морских львов Балтийского моря обитают на глубине 0-10 метров в прибрежных экосистемах.

Балтийскому морю особенно угрожают эвтрофикация, нарушения морского дна, такие как заиление твердого дна и эрозия песчаного дна, строительство на побережье и пляжи для отдыха, изменение климата и вредные чужеродные виды.

Чуть менее четверти прибрежных биотопов Финляндии классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, а еще четверть – как продолжающие сокращаться.

К биотопам, находящимся под угрозой, относятся заросли фукуса пузырчатого, заросли красных водорослей, скопления больших моллюсков и устья рек – все они являются местами обитания ключевых видов, имеющих особое значение для биоразнообразия.

В Балтийском море количество видов невелико, поэтому региональное исчезновение даже одного вида может иметь значительные последствия.