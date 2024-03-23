Рейтинг центристов и реформистов упал

Выигравшая выборы и возглавляющая правительство Партия реформ опустилась на четвертое место в общем рейтинге политических сил. Между тем "Правые" обогнали Eesti 200 и превысили избирательный порог.

Уверенным лидером рейтинга остается Isamaa с 27%. За месяц ее поддержка не изменилась.

Далее следует Социал-демократическая партия (SDE), за которую готовы голосовать 18% избирателей, и EKRE с 16%. Месяцем ранее поддержка обеих партий была на процентный пункт ниже.

Между тем рейтинг Партии реформ в марте упал до 15%. Социолог Kantar Emor Айвар Воог объяснил это обстоятельство скандалами, связанными с подавшим в отставку министром юстиции от реформистов Калле Лаанетом.

Партия премьер-министра теперь находится на четвертом месте по популярности среди парламентских партий, опережая Центристскую партию всего на два процентных пункта. По сравнению с февралем рейтинг Партии реформ снизился на два процентных пункта, а поддержка центристов выросла на аналогичное число процентных пунктов.

Рейтинг Центристской партии в марте был поддержан ростом ее популярности среди респондентов других национальностей с 43% в феврале до 54% в марте. Среди эстонских респондентов рейтинг Центристской партии по-прежнему очень низок - 3% в марте и 4% в феврале.

Совокупная популярность правящей коалиции (36%) снизилась на три процентных пункта по сравнению с февралем. Между тем совокупная поддержка парламентской оппозиции увеличилась с 54% до 57%.

Свои политические предпочтения не смогли назвать 24% респондентов, и этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Опрос Kantar Emor был проведен по заказу ERR 14-20 марта. В нем приняли участие 1567 совершеннолетних граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. Треть респондентов была опрошена по телефону, две трети - методом онлайн-анкетирования.