После теракта в Москве Россия ограничила выезд в Эстонию

Отдельно стоит отметить, что в Шумилкино нет и пешеходного перехода, таким образом, эта граница закрыта полностью.

Очевидцы, находящиеся в данный момент на границе, сообщают, что всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах.

Операционный менеджер Южной префектуры Лаури Тамм подтвердил, что с одиннадцати часов вечера в пятницу пересечение границы на автомобиле было затруднено на пограничном переходе Лухамаа.

- Россия не разрешает пересекать границу автомобилям ни в въездном, ни в выездном направлении, - пояснил Тамм. - Грузовикам и автобусам разрешен проезд, а пересечение границы на пограничном переходе Койдула продолжается в обычном режиме.

По его словам, неизвестно, когда Россия восстановит пересечение границы легковыми автомобилями.