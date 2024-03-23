После теракта в Москве в Псковской области закрыли пропускной пункт Шумилкино на границе с Эстонией, сообщает RusPostimees.
После теракта в Москве Россия ограничила выезд в Эстонию
Отдельно стоит отметить, что в Шумилкино нет и пешеходного перехода, таким образом, эта граница закрыта полностью.
Очевидцы, находящиеся в данный момент на границе, сообщают, что всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах.
Операционный менеджер Южной префектуры Лаури Тамм подтвердил, что с одиннадцати часов вечера в пятницу пересечение границы на автомобиле было затруднено на пограничном переходе Лухамаа.
- Россия не разрешает пересекать границу автомобилям ни в въездном, ни в выездном направлении, - пояснил Тамм. - Грузовикам и автобусам разрешен проезд, а пересечение границы на пограничном переходе Койдула продолжается в обычном режиме.
По его словам, неизвестно, когда Россия восстановит пересечение границы легковыми автомобилями.