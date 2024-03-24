Сокращение выбросов парниковых газов в Эстонии идет не достаточно эффективно

В абсолютных цифрах выбросы в 2022 году составили 14,3 миллиона тонн эквивалента CO2. Годом ранее общий выброс составил 13,4 млн тонн.

Выбросы парниковых газов оцениваются на основе ежегодного отчета, который был представлен в Европейскую комиссию в марте. Отчет об инвентаризации подробно объясняет выбросы парниковых газов в Эстонии в период 1990-2022 годов.

Согласно последним данным, Эстония должна продолжать предпринимать дополнительные шаги для достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

- Сокращение выбросов парниковых газов является ключом к сдерживанию изменения климата. В Эстонии крупнейшим источником выбросов является энергетический сектор, но все сферы должны быть направлены на защиту окружающей среды. Чтобы найти разумные решения, мы инициировали процесс создания закона о климате. Закон о климате устанавливает целевые уровни выбросов парниковых газов и межотраслевые принципы, а также меры поддержки, облегчающие переход, - сказала Кристи Клаас, заместитель канцлера по зеленой реформе в Министерстве по изменению климата.

По словам Крис-Тийна Пярна, руководителя составления инвентаризации, советника Центра экологических исследований, результаты инвентаризации показывают, что сокращение выбросов парниковых газов произошло быстрее в тех областях, которые являются частью системы торговли выбросами. "Придание выбросам конкретной денежной стоимости явно мотивирует вас задуматься о снижении воздействия на окружающую среду", - говорит Пярн.

- Из-за увеличения вырубки лесов и уменьшения лесонасаждений площадь лесных угодий больше не расширяется. В возрастной структуре наших лесов увеличилась доля очень молодых и старых лесов, при этом объемы вырубок оставались относительно стабильными. В результате совокупного воздействия этих факторов связь лесных площадей и выбросов более или менее сбалансирована", - сказал Меэлис Сидре, руководитель отдела лесного хозяйства Министерства климата.

Произошли некоторые изменения и в производстве изделий из древесины. Хотя вклад изделий из древесины в секвестрацию углерода по-прежнему высок, объем секвестрации несколько снизился из-за сокращения производства пиломатериалов и закрытия завода по производству ДСП Repo.

В стратегии "Эстония 2035" Эстония поставила цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. К 2022 году выбросы парниковых газов сократились примерно на 59,2% по сравнению с 1990 годом. Если не принимать во внимание землепользование и лесное хозяйство, выбросы парниковых газов сократились на 65,4% по сравнению с 1990 годом.