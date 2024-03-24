Cортировку и переработку отходов хотят сделать выгодной на всех этапах

Министр климата Кристен Михал заявил, что реформа по утилизации отходов является шагом к более чистой среде обитания, где выброшенные отходы становятся ресурсом для производства новых вещей.

- Эстонские дома производят сотни тысяч тонн материалов, которые мы могли бы использовать повторно, но сегодня мы просто сжигаем большую их часть или отправляем на свалку гнить, - сказал Михал. - Цель состоит в том, чтобы к 2030 году мы могли использовать 135 000 тонн выброшенного мусора в качестве новых материалов в дополнение к сегодняшним.

В будущем сортировка мусора станет экономически разумной. Это дает ценовое преимущество тем, кто сортирует и влияет на компании и муниципалитеты, чтобы они перенаправляли материалы на кольцевую крышу.

По словам министра, есть две альтернативы - либо расходы всех увеличиваются равномерно, чтобы организовать сектор отходов в муниципалитетах, либо государство компенсируем разницу в соответствии с вкладом каждого.

- Мы желаем, чтобы для тех, кто собирает мусор раздельно, счет за вывоз мусора составлял, например, 3–5 евро в месяц в многоквартирных домах. Те, кто не сортирует, платят примерно в три раза больше. Таким образом, тот, кто сортирует свои отходы, получает значительную ценовую выгоду, - добавил министр.

На точный размер счетов-фактур влияет возрастающая роль местных самоуправлений в управлении отходами, для которых устанавливается определенное целевое количество мусора, которое необходимо собрать по типам.