Министерство климата планирует направить 111 миллионов евро на инвестиции в сферу экономики замкнутого цикла, для чего может быть построена необходимая инфраструктура для сбора и переработки отходов, могут быть созданы новые решения для повторного использования упаковки и сбора отходов.
Cортировку и переработку отходов хотят сделать выгодной на всех этапах
Министр климата Кристен Михал заявил, что реформа по утилизации отходов является шагом к более чистой среде обитания, где выброшенные отходы становятся ресурсом для производства новых вещей.
- Эстонские дома производят сотни тысяч тонн материалов, которые мы могли бы использовать повторно, но сегодня мы просто сжигаем большую их часть или отправляем на свалку гнить, - сказал Михал. - Цель состоит в том, чтобы к 2030 году мы могли использовать 135 000 тонн выброшенного мусора в качестве новых материалов в дополнение к сегодняшним.
В будущем сортировка мусора станет экономически разумной. Это дает ценовое преимущество тем, кто сортирует и влияет на компании и муниципалитеты, чтобы они перенаправляли материалы на кольцевую крышу.
По словам министра, есть две альтернативы - либо расходы всех увеличиваются равномерно, чтобы организовать сектор отходов в муниципалитетах, либо государство компенсируем разницу в соответствии с вкладом каждого.
- Мы желаем, чтобы для тех, кто собирает мусор раздельно, счет за вывоз мусора составлял, например, 3–5 евро в месяц в многоквартирных домах. Те, кто не сортирует, платят примерно в три раза больше. Таким образом, тот, кто сортирует свои отходы, получает значительную ценовую выгоду, - добавил министр.
На точный размер счетов-фактур влияет возрастающая роль местных самоуправлений в управлении отходами, для которых устанавливается определенное целевое количество мусора, которое необходимо собрать по типам.
По словам вице-канцлера по вопросам жизненной среды и циркулярной экономики Министерства климата Иво Яанисоо, в ходе реформы отходов будет пересмотрена вся цепочка - человек, утилизатор отходов, компания, муниципалитет и государство - и будет изменена система.
- Людям необходимо предоставить возможность сдавать не только смешанные бытовые и биоотходы, но и упаковочные отходы, чтобы это можно было сделать как можно ближе к дому и при этом удобно. Объединение транспортировки упаковки и других бытовых отходов помогает стандартизировать частоту перевозок и разработать удобные электронные услуги. Не менее важно, чтобы по всей стране существовала одна четкая логика сортировки, - сказал Яанисоо.
Поскольку упаковка составляет треть смешанных бытовых отходов, планируется ввести инновации и для увеличения их переработки. Действующий акциз на упаковку будет изменен таким образом, чтобы упаковка, изготовленная из вторсырья, стала дешевле. - Изменение акциза на упаковку влияет на людей, когда производитель перекладывает дополнительные затраты на продукт. По расчетам, его влияние на продовольственную корзину домохозяйства составляет менее 1 евро в месяц, - добавил вице-канцлер.
В реализации изменений государство поддерживает как компании, так и муниципалитеты.
- Мы направляем в общей сложности 111 миллионов евро на развитие экономики замкнутого цикла, с помощью чего, с одной стороны, мы поддерживаем муниципалитеты, которым необходимы дополнительные средства для улучшения управления отходами. Например, построить автоматизированные мусорные станции или разработать необходимую инфраструктуру для сбора мусора. С другой стороны, мы также поддерживаем компании с проектами по развитию индустрии переработки, а также по сокращению образования отходов за счет дизайна упаковки или решений по ее повторному использованию, - сказал Яанисоо.
Кроме того, в рамках мусорной реформы министерство планирует повысить плату за размещение отходов на свалке и ввести плату за сжигание, чтобы переработка материалов стала более дешевым и выгодным вариантом.
Систему сбора и переработки отходов планируют также оцифровать. Таким образом, в будущем будут получены свежие данные о том, сколько отходов собирается по типам в муниципалитете или куда направляются на переработку отходы муниципалитетов. Благодаря обновленным данным система становится более прозрачной и повышается уверенность в том, что материалы, собранные отдельно, в конечном итоге попадут в новые продукты через систему обработки.
Как член Европейского Союза, Эстония обязана перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году, 60% - к 2030 году и 65% - к 2035 году . Решения, предусмотренные реформой, приводят к раздельному сбору бытовых отходов и увеличению объемов переработки.
На основе согласований, отзывов и обсуждений намерений развития законопроект будет подготовлен во второй половине 2024 года. Ожидается, что изменения будут внесены в 2025 году.