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Дачников призывают к более аккуратному обращению с химикатами

Северное побережье
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Фото: Urmas Luik

Департамент здоровья во время международной недели профилактики отравлений особое внимание уделяет опасности садово-огородных работ, связанных с использованием химических средств защиты растений.

Руководитель Информационного центра по отравлениям 16662 Департамента здоровья Маре Одер призывает дачников внимательно читать этикетки при покупке химических средств, потому что "садовые" отравления могут быть очень тяжелыми.

- Безопасность, если речь идет обо всех химических веществах, начинается еще в магазине. Следует изучить какое это вещество, для чего, каковы условия его применения. И самый разумный подход - найти на обратной стороне упаковки специальные пиктограммы. Эти специальные значки могут быть на оранжевом фоне (как было принято раньше) или в случае современных обозначений - они могут походить на предупреждающие знаки дорожного движения: черный рисунок на белом в фоне в красной рамке. И там показано, насколько опасно данное вещество: разъедающее ли оно, несет ли смертельную опасность. Так что перчатки и еще раз перчатки! - передает rus.err. слова Маре Одер.

При опрыскивании плодовых деревьев необходимо надеть перчатки, специальную маску с маркировкой FFB2, а также защитные очки. "Симптомы отравления, с которыми сталкивается человек в случае опрыскивания растений - пощипывание кожи, жжение в дыхательных путях, першение, кашель, слезоточивость. Первая помощь в таких случаях - отправиться под душ и все смыть", – пояснила представитель Департамента здоровья.

Зачастую упаковка со средством от сорняков выглядит как коробка с детскими витаминами. "Поэтому нужно обращать внимание на то, где хранятся эти химикаты. Что бы и самому не спутать, и чтобы дети не соблазнились на симпатичную коробочку", – добавила она.

Еще один тип отравлений случается из-за разных инсектицидов и репеллентов. Если речь идет об аэрозолях, то в магазине нужно обратить внимание не только на пиктограмму, которая предупреждает, что баллончик пожароопасен. Надо посмотреть и на действующее вещество. Это может быть перметрин, который чрезвычайно опасен, если попадает на кожу или в дыхательные пути. У детей может вызвать серьезное отравление.

Также в Информационный центр по отравлениям весной обращаются с вопросами из-за крысиного яда. "Отправляющее вещество на зиму расставляют по углам на даче. И поскольку весной зачастую после того, как мы отпираем дверь, в дом первыми попадают дети, то они могут сразу схватить эти шарики с ядом и проглотить", - отметила она.

Перед обработкой на своем участке растений от вредителей следует предупредить об этом соседей.

- Еще одна проблема, когда дом стоит посреди поля, а фермер обработал поле от насекомых или удобрил почву, то на всякий случай он должен информировать всех в округе. Потому что на это время жильцы должны уехать. Ведь сильный ветер может принести химикаты и в соседский сад. Так что давайте заботиться о своих соседях. А еще всегда стоит подумать, нужно ли использовать эти химикаты, или есть альтернатива, - добавила Маре Одер.

Инфолиния Информационного центра по отравлениям 16662 доступна в Эстонии круглосуточно. На сайте 16662.ее можно найти информацию о том, что делать в случае отравлений.

- В случае звонка на инфолинию медицинская сестра задаст вопросы, чтобы понять, насколько ситуация тяжелая: какое вещество могло стать причиной отравления, каковы симптомы. Она даст рекомендации и подскажет, стоит ли ехать в больницу. 70% звонящим обычно госпитализация не требуется. Что касается "садовых" отравлений, то здесь, как правило, очень серьезные случаи. Так что медсестра даст рекомендации, как оказать себе или другому человеку первую помощь. В любом случае, если вы что-то случайно проглотили, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, т.к. это имеет очень плохие последствия, - сказала представитель Департамента здоровья.

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