Департамент здоровья во время международной недели профилактики отравлений особое внимание уделяет опасности садово-огородных работ, связанных с использованием химических средств защиты растений.
Дачников призывают к более аккуратному обращению с химикатами
Руководитель Информационного центра по отравлениям 16662 Департамента здоровья Маре Одер призывает дачников внимательно читать этикетки при покупке химических средств, потому что "садовые" отравления могут быть очень тяжелыми.
- Безопасность, если речь идет обо всех химических веществах, начинается еще в магазине. Следует изучить какое это вещество, для чего, каковы условия его применения. И самый разумный подход - найти на обратной стороне упаковки специальные пиктограммы. Эти специальные значки могут быть на оранжевом фоне (как было принято раньше) или в случае современных обозначений - они могут походить на предупреждающие знаки дорожного движения: черный рисунок на белом в фоне в красной рамке. И там показано, насколько опасно данное вещество: разъедающее ли оно, несет ли смертельную опасность. Так что перчатки и еще раз перчатки! - передает rus.err. слова Маре Одер.
При опрыскивании плодовых деревьев необходимо надеть перчатки, специальную маску с маркировкой FFB2, а также защитные очки. "Симптомы отравления, с которыми сталкивается человек в случае опрыскивания растений - пощипывание кожи, жжение в дыхательных путях, першение, кашель, слезоточивость. Первая помощь в таких случаях - отправиться под душ и все смыть", – пояснила представитель Департамента здоровья.
Зачастую упаковка со средством от сорняков выглядит как коробка с детскими витаминами. "Поэтому нужно обращать внимание на то, где хранятся эти химикаты. Что бы и самому не спутать, и чтобы дети не соблазнились на симпатичную коробочку", – добавила она.
Еще один тип отравлений случается из-за разных инсектицидов и репеллентов. Если речь идет об аэрозолях, то в магазине нужно обратить внимание не только на пиктограмму, которая предупреждает, что баллончик пожароопасен. Надо посмотреть и на действующее вещество. Это может быть перметрин, который чрезвычайно опасен, если попадает на кожу или в дыхательные пути. У детей может вызвать серьезное отравление.
Также в Информационный центр по отравлениям весной обращаются с вопросами из-за крысиного яда. "Отправляющее вещество на зиму расставляют по углам на даче. И поскольку весной зачастую после того, как мы отпираем дверь, в дом первыми попадают дети, то они могут сразу схватить эти шарики с ядом и проглотить", - отметила она.
Перед обработкой на своем участке растений от вредителей следует предупредить об этом соседей.
- Еще одна проблема, когда дом стоит посреди поля, а фермер обработал поле от насекомых или удобрил почву, то на всякий случай он должен информировать всех в округе. Потому что на это время жильцы должны уехать. Ведь сильный ветер может принести химикаты и в соседский сад. Так что давайте заботиться о своих соседях. А еще всегда стоит подумать, нужно ли использовать эти химикаты, или есть альтернатива, - добавила Маре Одер.
Инфолиния Информационного центра по отравлениям 16662 доступна в Эстонии круглосуточно. На сайте 16662.ее можно найти информацию о том, что делать в случае отравлений.
- В случае звонка на инфолинию медицинская сестра задаст вопросы, чтобы понять, насколько ситуация тяжелая: какое вещество могло стать причиной отравления, каковы симптомы. Она даст рекомендации и подскажет, стоит ли ехать в больницу. 70% звонящим обычно госпитализация не требуется. Что касается "садовых" отравлений, то здесь, как правило, очень серьезные случаи. Так что медсестра даст рекомендации, как оказать себе или другому человеку первую помощь. В любом случае, если вы что-то случайно проглотили, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, т.к. это имеет очень плохие последствия, - сказала представитель Департамента здоровья.