Дачников призывают к более аккуратному обращению с химикатами

Еще один тип отравлений случается из-за разных инсектицидов и репеллентов. Если речь идет об аэрозолях, то в магазине нужно обратить внимание не только на пиктограмму, которая предупреждает, что баллончик пожароопасен. Надо посмотреть и на действующее вещество. Это может быть перметрин, который чрезвычайно опасен, если попадает на кожу или в дыхательные пути. У детей может вызвать серьезное отравление.

Также в Информационный центр по отравлениям весной обращаются с вопросами из-за крысиного яда. "Отправляющее вещество на зиму расставляют по углам на даче. И поскольку весной зачастую после того, как мы отпираем дверь, в дом первыми попадают дети, то они могут сразу схватить эти шарики с ядом и проглотить", - отметила она.

Перед обработкой на своем участке растений от вредителей следует предупредить об этом соседей.

- Еще одна проблема, когда дом стоит посреди поля, а фермер обработал поле от насекомых или удобрил почву, то на всякий случай он должен информировать всех в округе. Потому что на это время жильцы должны уехать. Ведь сильный ветер может принести химикаты и в соседский сад. Так что давайте заботиться о своих соседях. А еще всегда стоит подумать, нужно ли использовать эти химикаты, или есть альтернатива, - добавила Маре Одер.

Инфолиния Информационного центра по отравлениям 16662 доступна в Эстонии круглосуточно. На сайте 16662.ее можно найти информацию о том, что делать в случае отравлений.

- В случае звонка на инфолинию медицинская сестра задаст вопросы, чтобы понять, насколько ситуация тяжелая: какое вещество могло стать причиной отравления, каковы симптомы. Она даст рекомендации и подскажет, стоит ли ехать в больницу. 70% звонящим обычно госпитализация не требуется. Что касается "садовых" отравлений, то здесь, как правило, очень серьезные случаи. Так что медсестра даст рекомендации, как оказать себе или другому человеку первую помощь. В любом случае, если вы что-то случайно проглотили, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, т.к. это имеет очень плохие последствия, - сказала представитель Департамента здоровья.