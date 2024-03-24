Через 10 лет число семейных врачей в Эстонии существенно уменьшится

Согласно исследованию Kutsekoda OSKA, необходимо внести фундаментальные изменения в действующую модель семейной медицинской помощи. Почти треть семейных врачей Эстонии - 260 врачей - уже сейчас пенсионного возраста. Учитывая среднее количество пациентов, на учете у семейных врачей пенсионного возраста в настоящее время состоят около 385 000 человек.

В ближайшие 10 лет количество семейных врачей старше 65 лет вырастет до 64%, но поскольку семейные врачи, как правило, продолжают работать даже в пенсионном возрасте, не все из них нуждаются в замене. Средний возраст, в котором семейные врачи покидают профессию, - 71 год.

Однако, по прогнозу OSKA, в период с 2024 по 2033 год на рынок труда выйдут лишь около 250 новых семейных врачей.

- Это означает, что через 10 лет количество семейных врачей уменьшится на одну пятую (20%), с 860 до 690, - пояснила аналитик OSKA Аннели Леэмет.

По словам Леэмет, нереалистично увеличить предложение по подготовке семейных врачей до такой степени, чтобы сохранить показатели занятости и структуру семейной медицинской помощи в перспективе 10 лет.