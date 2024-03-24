Повышенную ставку налога на доходы от бизнеса планируют отменить

В настоящее время ставка подоходного налога с предприятий составляет 20%, если за календарный год было заработано до 25 000 евро, и 40% с доходов, превышающих 25 000 евро и остающихся до 40 000 евро. Согласно законопроекту, действующая в настоящее время более высокая ставка налога будет отменена, а когда изменение будет реализовано, ставка налога в размере 20 процентов будет также применяться к тем доходам, которые превышают 25 000 евро, но ниже 40 000 евро в год.

По мнению Торгово-промышленной палаты, это изменение особенно важно на фоне высокой инфляции.

С вступлением в силу Закона об упрощенном налогообложении доходов от предпринимательской деятельности вступили в силу и поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым компания должна платить подоходный налог, если пользователь бизнес-счета оказывает компании услугу. Таким образом, пользователь бизнес-аккаунта должен уплатить подоходный налог с бизнеса с дохода, полученного за предоставление услуги, а компания должна уплатить подоходный налог с той же суммы по ставке 20/80.

В результате планируемых изменений текущие обязательства по дополнительному подоходному налогу будут заменены обязательствами по социальному налогу. В дальнейшем компания должна будет платить социальный налог в размере 50% от суммы платы за услугу. С изменением снизится как налоговая нагрузка компании, так и повысятся социальные гарантии пользователя бизнес-аккаунта.

Согласно проекту, планируемые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.