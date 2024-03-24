Эстонские пенсионеры путешествуют значительно меньше европейских сверстников

В 2022 году, почти четверть туристических ночей, проведенных жителями ЕС в возрасте 15 лет и старше, приходится на туристов в возрасте 65+.

Несмотря на то, что в Эстонии 24,4% населения старше 15 лет принадлежат возрастной группе 65+, лишь 12,2% являются активными путешественниками. Аналогичная ситуация наблюдается в соседних странах Балтии - Латвии и Литве.

В Эстонии доля непутешествующего населения среди пожилых граждан превышает средний уровень по ЕС. Здесь 76,3% людей старше 65 лет предпочитают оставаться дома. Это мало отличается от соседних Латвии (66,8%) и Литвы (75,6%). В скандинавских странах, напротив, гораздо меньше пожилых людей остаются в стенах дома: в Финляндии - всего 32,7%, Швеции - 38,1%, а в Норвегии удивительно низкие 17,1%.

Четыре из десяти непутешествующих старшего поколения европейцев (41%) указывают здоровье как основную причину. В списке причин отказа от путешествий здоровье остается на первом месте и среди эстонцев старше 65 лет - 45,3%. Финансовые трудности также играют роль - 21,3% эстонцев в возрасте 65+ отметили эту причину, тогда как среди этой же возрастной группы в среднем по ЕС аналогичную причину называли 28%. Наконец, отсутствие интереса к путешествиям занимает третье место среди причин в Эстонии (21,4%), в то время как в среднем по ЕС этот показатель выше - 34%.