Еще один видный центрист покинул партию

Грязин признал, что уже давно думал о решении уйти из партии. "Я двигался в этом направлении, когда подписал заявление о выражении недоверия мэру, но после этого на меня было оказано давление, как я должен проголосовать. Мне сказали, что я должен быть в любом случае за Кылварта, потому что вся партия стоит за Кылварта", сказал он.