В нарвском пригороде Кудрукюла сгорела дача

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 24 марта в 22.54 пожарных вызвали на улицу Мурдлайне, что пролегает в одном из садоводческих товариществ нарвского дачного пригорода Кудрукюла.

По словам сообщившего о пожаре человека, на улице Мурдлайне горел дом, и при этом не было известно, есть ли кто-нибудь внутри.

На момент прибытия спасателей дом был полностью в огне, существовал риск, что пламя перекинется на соседние постройки.

По словам тоже прибывшего на место хозяина дома, людей внутри не было.

Пожар локализовали к 23.40. Причину возникновения огня спасателям еще предстоит выяснить.