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В нарвском пригороде Кудрукюла сгорела дача

Илья Смирнов
, журналист
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В Кудрукюла, дачном пригороде Нарвы, в огне пожара полностью сгорел садовый домик.
В Кудрукюла, дачном пригороде Нарвы, в огне пожара полностью сгорел садовый домик. Фото: Ida päästekeskus

Пока пожарные прибыли на место, садовый домик сгорел полностью.

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 24 марта в 22.54 пожарных вызвали на улицу Мурдлайне, что пролегает в одном из садоводческих товариществ нарвского дачного пригорода Кудрукюла.

По словам сообщившего о пожаре человека, на улице Мурдлайне горел дом, и при этом не было известно, есть ли кто-нибудь внутри.

На момент прибытия спасателей дом был полностью в огне, существовал риск, что пламя перекинется на соседние постройки.

По словам тоже прибывшего на место хозяина дома, людей внутри не было.

Пожар локализовали к 23.40. Причину возникновения огня спасателям еще предстоит выяснить.

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