ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли государство больше поддерживать спортивную инфраструктуру Ида-Вирумаа?

Министр культуры ХЕЙДИ ПУРГА:

- Знаете, в чем, на мой взгляд, проблема? Проблема в том, что дети ходят в школу, у них есть перемена, чтобы подвигаться или провести время на свежем воздухе, но во многих школах двери заперты, дети не могут выйти из школы на перемене. Так происходит и в Ида-Вирумаа.

В Нарве есть несколько объектов, которые мы помогаем сделать. Хорошо идет строительство крытого футбольного холла в Нарве. Спортивный центр "Экке", расположенный в Нарве, получил три миллиона евро на меры и средства на строительство хозяйственно-бытового здания, почти 500000 евро. Спортивные центры "Экке" и Паннъярве участвуют в четырехлетней мере центров оздоровительного спорта и ежегодно получают 20000 евро. Четыре школы Ида-Вирумаа участвуют в проекте "Спорт в школе": школы в Нарве, Кохтла-Ярве, Иллука и гимназия в Ийзаку.

Таких мер много, но только развитие инфраструктуры за государственные деньги не решит эту поднятую вами проблему, нам также необходимо обратить внимание на конкретный регион - где дети проводят больше всего времени.