Выход на внутренние водоемы с этой недели запрещен

- Среднесуточная температура уже выше нуля, то есть лед и снег тают с большой скоростью. Если кое-где лед толще десяти сантиметров, весеннее солнце все равно уже сделало его хрупким и непрочным, - сказал эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала.

Он сказал, что выход на такой лед опасен для жизни. "Вода подо льдом холодная - всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый выдерживает около десяти минут, а ребенок - еще меньше", - сказал Виркала. Поэтому родителям стоит провести разъяснительную работу и рассказать детям о сопутствующих тонкому льду опасностях.

Нынешней весной все желающие могут присоединиться также к толоке "Сделаем!", которая на этот раз сосредоточится именно на ликвидации опасностей, подстерегающих у водоемов. "Мы призываем участников толоки расчищать скользкие берега от мусора или устанавливать ограждения у домашних водоемов. Просим также по возможности заменить забор воды для полива из водоемов установкой насоса или шланга. Все эти средства значительно уменьшат риск падения в воду", - добавил Виркала.