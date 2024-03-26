Многолетний руководитель Идаского спасательного центра покидает свой пост

Хольцманн возглавлял Идаский спасательный центр 18 лет, до этого он девять лет руководил спасательной службой Ляэне-Вирумаа, предшественницей спасательного центра. "Он был отличным руководителем, и год назад мы отметили его Большим золотым крестом спасательной службы - высшей наградой Спасательного департамента", - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.

Одной из причин его отставки является требование о наличии степени магистра для должности руководителя Спасательного центра, которое Айлар Хольцманн не выполнил. "Я мог бы работать в этой должности до 1 июля 2027 года, когда истекут пять лет и будет проведен новый конкурс", - сказал Хольцманн. Однако опытный руководитель не покинет систему спасения, а займет должность специалиста в кризисном бюро Идаского центра.

- Я давно думал о смене работы, о том, когда завершить и в какой должности продолжить работу в Спасательном департаменте. Эта кризисная должность была вакантна в Идаском спасательном центре, подходящего кандидата найти не удалось. Для меня было важно продолжать работать в Спасательном департаменте, и так было принято это решение, - сказал Хольцманн.

По словам генерального директора Марго Клаоса, в настоящее время проводится конкурс на поиск нового руководителя Идаского спасательного центра.