Айлар Хольцманн, проработавший в системе спасения почти 30 лет и возглавлявший Идаский спасательный центр последние 18 лет, покидает свой пост. Последним днем его работы станет 31 марта, пишет "Virumaa Teataja".
Многолетний руководитель Идаского спасательного центра покидает свой пост
Хольцманн возглавлял Идаский спасательный центр 18 лет, до этого он девять лет руководил спасательной службой Ляэне-Вирумаа, предшественницей спасательного центра. "Он был отличным руководителем, и год назад мы отметили его Большим золотым крестом спасательной службы - высшей наградой Спасательного департамента", - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.
Одной из причин его отставки является требование о наличии степени магистра для должности руководителя Спасательного центра, которое Айлар Хольцманн не выполнил. "Я мог бы работать в этой должности до 1 июля 2027 года, когда истекут пять лет и будет проведен новый конкурс", - сказал Хольцманн. Однако опытный руководитель не покинет систему спасения, а займет должность специалиста в кризисном бюро Идаского центра.
- Я давно думал о смене работы, о том, когда завершить и в какой должности продолжить работу в Спасательном департаменте. Эта кризисная должность была вакантна в Идаском спасательном центре, подходящего кандидата найти не удалось. Для меня было важно продолжать работать в Спасательном департаменте, и так было принято это решение, - сказал Хольцманн.
По словам генерального директора Марго Клаоса, в настоящее время проводится конкурс на поиск нового руководителя Идаского спасательного центра.