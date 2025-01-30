Лжесотрудники Telia и банка обвели женщину вокруг пальца

Он заявил, что у женщины скоро заканчивается договор на телефонный номер и для его продления запросил её личный код. Женщина сообщила свой код, и через некоторое время ей поступил новый звонок, на этот раз от якобы сотрудника банка.

Он сообщил, что деньги на её банковском счёте находятся под угрозой, и для их страхования попросил подтвердить подозрительную операцию с помощью кода Smart ID.

Женщина подтвердила операцию и вскоре обнаружила, что с её банковского счета был осуществлён перевод на счёт в иностранном банке в размере 1810 евро.