СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В выходные подверглись нападению восемь мужчин

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Туру в Нарве 34-летний мужчина ударил 42-летнего мужчину.

23 марта в полицию поступил вызов в Кохтла-Ярве, где неизвестные напали на 39-летнего мужчину. Медики доставили мужчину в больницу.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Линда в Нарве 21-летний мужчина ударил 66-летнего мужчину.

Также в субботу полиция получила вызов в заведение общественного питания на Петровской площади в Нарве, где 27-летний мужчина ударил 25-летнего мужчину и угрожал ему ножом. Подозреваемый был задержан полицией.

23 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Пяхклимяэ в Нарве 34-летний мужчина ударил 24-летнего мужчину.

24 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вески в Йыхви между двумя группами людей произошел конфликт, в результате которого 28-летний мужчина прыснул газ в лицо другому мужчине. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а полиция задержала мужчину, распылившего газ в лицо.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного разбирательства.