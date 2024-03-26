НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" представляет тех родителей детей, которые желают одновременно как новой школьной среды с современной учебной средой, так и сохранения гимназической ступени.
Мария Ронк: Третья возможность выбора у тойлаской школы
Мы много потрудились, чтобы найти возможность ознакомить со своей идеей - сохранить гимназическую ступень и реконструировать здание школы. Однако все время наталкиваемся на отговорки типа "в дела самоуправлений не вмешиваются" или "об этом финансировании для школы может ходатайствовать только самоуправление".
То есть можно сделать вывод, что на настоящий момент в Тойлаской волости сформировались три группы людей со своими идеями. Общая же проблема в том, что волость не захотела/не смогла по-настоящему привлечь общину. Процесс идет около года, однако обсуждений по существу было очень мало. Все происходит как-то для вида - мол, привлечем всех, но о гимназии давайте говорить не будем. Предложение Министерства образования и науки пытаются представить как единственно возможный вариант. Так это видится мне, а я участвовала почти во всех "привлечениях".
До состоявшегося в октябре общего собрания родителей я надеялась, что волость соберет общину и обсудит возможности сохранения гимназического образования. Такими возможностями стали бы филиал государственной гимназии, частная гимназия, постепенная реконструкция школы, вклад общины в гимназию и так далее.
На организованных консультационной фирмой "Cumulus Consulting" семинарах по привлечению мы излагали свои мнения в письменном виде, однако этим все и ограничилось. С этими мнениями не посчитались.
На собрании родителей мне стало ясно, что у волостного управления имеется четкая цель - предлагаемые государством деньги обязательно нужно принять. Любой ценой.
После этого я созвала родителей, чтобы обсудить альтернативные возможности. Вот и сформировалась группа родителей, поддерживающих этот третий вариант.
Я тоже отучилась в Тойлаской гимназии 12 лет, и двое моих детей сейчас учатся здесь.
Когда я бываю в разных уголках Ида-Вирумаа, в эстонских общинах, то люди подходят ко мне и выражают нам поддержку. Они надеются на нас и говорят, что если кто-то в состоянии спасти в Ида-Вирумаа эстонскость, то это Тойла.
На нас возлагают большие ожидания. Отстоять эстонскость не только в Тойла, но и во всем Ида-Вирумаа. Печаль и отчаяние этих людей очевидны. Они поддерживают нас, чтобы сохранилась последняя гимназия с эстонскими языком и культурой в Ида-Вирумаа. Это большой груз.
Если в школе детей преследуют за гражданскую смелость их родителей, то это делают и с теми детьми, чьи родители желают сохранения гимназической ступени.
К счастью, страх этого не заставил меня отступить. Я по-прежнему отстаиваю лучшее будущее своих детей и Тойлаской волости. Хотя некоторые из родителей и говорили об этой моей деятельности, что это пустые хлопоты и волостное управление все равно закроет гимназию. В качестве обоснования такого мнения приводят решение о прекращении договора об оказании детсадовской услуги, в случае которого мнение общины не учли и не поискали возможные альтернативы.
Я понимаю, что у самоуправлений сейчас трудные времена и денег на инвестиции нет. Однако для строительства новой основной школы волости необходимо взять заем, который составит по расчетам 2,7 миллиона евро (первоначальная общая стоимость строительства школы составит примерно семь миллионов).
К сожалению, опыт строительства школ в других самоуправлениях показал, что обойтись запланированными суммами не получается (например, образовательный центр Кайу, где Раплаской волости пришлось выложить 4,8 миллиона, что на три миллиона больше, чем рассчитывали поначалу). Стоимость некоторых зданий удваивалась, а в некоторых случаях даже утраивалась. Если стоимость данного строительства по какой-то причине удвоится, то достигнет 15 миллионов евро, и размер займа Тойлаской волости увеличится в три раза.
Если строительство новой основной школы подорожает, то на взятый волостью заем можно было бы, по сути, самим принимать решения о развитии своей школьной сети и в своем темпе модернизировать школу. Мы могли бы реновировать более старое школьное здание, сделав его классным и современным. Построенную позднее часть можно было бы использовать и без необходимости немедленного закрытия гимназии.
"Запретить гражданам России голосовать на местных выборах оказалось для властей сложно, а закрыть в Ида-Вирумаа гимназические ступени с эстонскими языком и культурой - просто".
Мария Ронк, выпускница Тойлаской гимназии и родитель
От Минобразования можно было бы ждать большей логики в его действиях. Сначала переходят на эстоноязычное обучение, и когда оно будет отлично функционировать и даст хорошие результаты, вот тогда и разумно будет начать закрывать школы с эстонской языковой и культурной средой. Нынешний момент просто очень неправильный для закрытия таких школ. Здесь учатся также дети с другим родным языком из нашего же собственного самоуправления. Они прекрасно интегрировались и выучили эстонский язык, так как этому благоприятствует языковая среда.
Вероятно, через 20 лет уже можно будет продемонстрировать хорошие результаты перехода на эстоноязычное обучение и ида-вируские государственные гимназии превратятся в особенно сильных носителей эстонских языка и культуры. До этого момента нам еще необходима будет своя школа.
В управлении Эстонией дела странным образом идут иначе. Не смогли или не захотели запретить гражданам России голосовать на местных выборах. Говорят, что это сложно и вряд ли разумно. А закрывать в Ида-Вирумаа гимназические ступени с эстонскими языком и культурой для них просто. Чьи же интересы отстаивают?
Когда возникает противостояние, то обычно все стороны идут на какие-то уступки и достигают компромисса. Тогда и община осталась бы единой, а не раскололась.
Я по-прежнему считаю, что у граждан Тойлаской волости должен быть на выбор также третий вариант - не только новая основная школа или старая гимназия. На настоящий момент ни один из вариантов не является хорошим. Жду предложений от всех групп, которые желают найти компромисс.
Моим личным компромиссным предложением Министерству образования и науки стало бы такое: надо начать строительство новой основной школы, а гимназия могла бы существовать в Тойла еще 20 лет. По той причине, что у нас здесь обстановка совершенно отличается от той, что в остальной Эстонии: эстонцы в Ида-Вирумаа являются национальным меньшинством.
Для этого мы могли бы заключить трехсторонний школьный мир сроком, например, на 20 лет.