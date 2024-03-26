Мария Ронк: Третья возможность выбора у тойлаской школы

После этого я созвала родителей, чтобы обсудить альтернативные возможности. Вот и сформировалась группа родителей, поддерживающих этот третий вариант.

Я тоже отучилась в Тойлаской гимназии 12 лет, и двое моих детей сейчас учатся здесь.

Когда я бываю в разных уголках Ида-Вирумаа, в эстонских общинах, то люди подходят ко мне и выражают нам поддержку. Они надеются на нас и говорят, что если кто-то в состоянии спасти в Ида-Вирумаа эстонскость, то это Тойла.

На нас возлагают большие ожидания. Отстоять эстонскость не только в Тойла, но и во всем Ида-Вирумаа. Печаль и отчаяние этих людей очевидны. Они поддерживают нас, чтобы сохранилась последняя гимназия с эстонскими языком и культурой в Ида-Вирумаа. Это большой груз.

Если в школе детей преследуют за гражданскую смелость их родителей, то это делают и с теми детьми, чьи родители желают сохранения гимназической ступени.

К счастью, страх этого не заставил меня отступить. Я по-прежнему отстаиваю лучшее будущее своих детей и Тойлаской волости. Хотя некоторые из родителей и говорили об этой моей деятельности, что это пустые хлопоты и волостное управление все равно закроет гимназию. В качестве обоснования такого мнения приводят решение о прекращении договора об оказании детсадовской услуги, в случае которого мнение общины не учли и не поискали возможные альтернативы.