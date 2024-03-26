Министерство образования и науки говорило декларативно, комментируя представленную Люганузеской волостью на прошлой неделе точку зрения относительно планируемых в волости изменений в сфере образования, в которой волость не согласовала план реорганизаций.
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Министерство о противостоянии Люганузе школьной реформе: взвесим все предложения
В понедельник на прошлой неделе волость отправила в министерство ответ, касающийся проекта постановления министра о реорганизации трех расположенных в волости и принадлежащих государству школ и дающий ему негативную оценку.