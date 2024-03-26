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Министерство о противостоянии Люганузе школьной реформе: взвесим все предложения

Эрик Калда
, журналист
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Люганузеское волостное собрание решило в 2022 году закрыть Люганузескую школу, однако родители учеников оспорили это решение в суде, и в конце концов государство сообщило, что желает забрать себе как эту школу, так и две расположенные в Кивиыли школы. Однако теперь между государством и самоуправлением возникли принципиальные разногласия о будущем образовательной жизни в Люганузе.
Люганузеское волостное собрание решило в 2022 году закрыть Люганузескую школу, однако родители учеников оспорили это решение в суде, и в конце концов государство сообщило, что желает забрать себе как эту школу, так и две расположенные в Кивиыли школы. Однако теперь между государством и самоуправлением возникли принципиальные разногласия о будущем образовательной жизни в Люганузе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство образования и науки говорило декларативно, комментируя представленную Люганузеской волостью на прошлой неделе точку зрения относительно планируемых в волости изменений в сфере образования, в которой волость не согласовала план реорганизаций.

В понедельник на прошлой неделе волость отправила в министерство ответ, касающийся проекта постановления министра о реорганизации трех расположенных в волости и принадлежащих государству школ и дающий ему негативную оценку.

Волость обвиняет министерство в спешке и некомпетентности

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