Министерство о противостоянии Люганузе школьной реформе: взвесим все предложения

Люганузеское волостное собрание решило в 2022 году закрыть Люганузескую школу, однако родители учеников оспорили это решение в суде, и в конце концов государство сообщило, что желает забрать себе как эту школу, так и две расположенные в Кивиыли школы. Однако теперь между государством и самоуправлением возникли принципиальные разногласия о будущем образовательной жизни в Люганузе.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik