Женский хоккей во имя Эстонии: "Круто! Круто! Круто!"

Сеппар, ставшая в завершившемся сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии и являющаяся лидером завоевавшего чемпионский титул кохтла-ярвеского "Everest", забила шайбу и за сборную в воскресной игре с Боснией и Герцеговиной. После ее меткого броска Эстония повела в счете во втором периоде - 3:0. Авторами шайб в первом периоде стали Олеся Прантс и Маргарет Неэринг.