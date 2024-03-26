"Круто! Круто! Круто!" - так вдохновленная первой победой эстонских хоккеисток в воскресенье на турнире чемпионата мира охарактеризовала игру за эстонскую сборную кохтлаярвеска Александра-Ольга Сеппар, после того как гимн Эстонии был спет и радостным эмоциям дали волю.
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Женский хоккей во имя Эстонии: "Круто! Круто! Круто!"
Сеппар, ставшая в завершившемся сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии и являющаяся лидером завоевавшего чемпионский титул кохтла-ярвеского "Everest", забила шайбу и за сборную в воскресной игре с Боснией и Герцеговиной. После ее меткого броска Эстония повела в счете во втором периоде - 3:0. Авторами шайб в первом периоде стали Олеся Прантс и Маргарет Неэринг.