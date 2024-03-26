В среду волостное собрание Тойла будет голосовать по законопроекту о прекращении гимназического образования в Тойла либо с 1 сентября 2025 года, либо годом позже, если пройдет предложение комиссии по образованию.
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План закрытия гимназической ступени может обернуться вотумом недоверия руководителям Тойлаской волости
На заседании будет решаться вопрос о том, примет ли волостное собрание предложение Министерства образования и науки о строительстве в Тойла новой основной школы на 180 мест, поддерживающей современный подход к обучению, при поддержке меры упорядочения школьной сети, а также - как условие этого - о закрытии гимназической ступени.