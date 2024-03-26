План закрытия гимназической ступени может обернуться вотумом недоверия руководителям Тойлаской волости

На заседании будет решаться вопрос о том, примет ли волостное собрание предложение Министерства образования и науки о строительстве в Тойла новой основной школы на 180 мест, поддерживающей современный подход к обучению, при поддержке меры упорядочения школьной сети, а также - как условие этого - о закрытии гимназической ступени.

Председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров не смогла сказать, каким будет результат голосования. "В волостном собрании есть разные мнения, и это нормально. Один считает, что гимназию нужно сохранить, а другой выступает за новую основную школу. Есть аргументы за и против, и все они правильные", - сказала она.