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План закрытия гимназической ступени может обернуться вотумом недоверия руководителям Тойлаской волости

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст прошлой осенью дает пояснения в Тойлаской гимназии. У родителей учеников будет возможность задать вопросы также на собрании, которое состоится во вторник, 26 марта в 17.30.
Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст прошлой осенью дает пояснения в Тойлаской гимназии. У родителей учеников будет возможность задать вопросы также на собрании, которое состоится во вторник, 26 марта в 17.30. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду волостное собрание Тойла будет голосовать по законопроекту о прекращении гимназического образования в Тойла либо с 1 сентября 2025 года, либо годом позже, если пройдет предложение комиссии по образованию.

На заседании будет решаться вопрос о том, примет ли волостное собрание предложение Министерства образования и науки о строительстве в Тойла новой основной школы на 180 мест, поддерживающей современный подход к обучению, при поддержке меры упорядочения школьной сети, а также - как условие этого - о закрытии гимназической ступени.

Председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров не смогла сказать, каким будет результат голосования. "В волостном собрании есть разные мнения, и это нормально. Один считает, что гимназию нужно сохранить, а другой выступает за новую основную школу. Есть аргументы за и против, и все они правильные", - сказала она.

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