В Йыхви и Силламяэ можно будет послушать оркестр британской армии и посмотреть военные машины

Кроме того, можно будет посмотреть выставку военной техники и снаряжения Сил обороны, "Кайтселийта" и союзных войск, а также попробовать еду, приготовленную британскими полевыми поварами. Поучаствовать можно будет в активных играх и играх на сообразительность, а также ознакомиться с деятельностью молодежных организаций "Кайтселийта".

Из более крупной техники британское подразделение боевой группы НАТО продемонстрирует боевую машину "Warrior" и ракетную пусковую установку M270, французское подразделение - бронетранспортер "Griffon", а базирующееся в Тапа подразделение США - ракетную систему "HIMARS" и легкий грузовик HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).

Выступление оркестра и выставка военной техники проходят в рамках тура в честь празднования 20-й годовщины вступления Эстонии в НАТО и 75-й годовщины со дня рождения НАТО, тур сделает остановки в шести городах Эстонии. Мероприятие будет проходить во всех городах с 14.00 до 18.00.