ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-вируские политики смогут измерить свою рыночную стоимость на уровне государства

Пять лет назад единственным кандидатом отсюда была Катри Райк, теперь к ней добавились Вирве Линдер и Арво Аллер, а ведь часть партий еще не обнародовали свои списки.

Из-за системы выборов стать кандидатом на выборах в Европарламент совсем не просто, так как каждая партия может выдвинуть только девять политиков. Так как выбранными оказываются большей частью лишь один-два из них - те, кто возглавляют список и являются сильным магнитом голосов по всей республике, - то можно предположить, что не имеет большого значения, кто будет теми остальными рабочими пчелами, которые собранными в географических и мировоззренческих целевых группах голосами должны поддержать успех первых номеров. Тем более что общий интерес избирателей к выборам в Европарламент значительно меньше, чем к выборам в Рийгикогу или в местные собрания.

В то же время выдвижение предоставляет прошедшим в список хорошую возможность привлечь к себе внимание и известность во время кампании. Хотя это и нельзя оценивать однозначно, так как электорат различается как по гражданству, так и по месту жительства, но участие в выборах в Европарламент перед местными выборами является для политиков хорошим шансом определить свою рыночную стоимость. Это является своего рода оценочным актом. Довольно интересно будет посмотреть, сколько голосов наберут Райк, Линдер и Аллер, а также сколько голосов будет отдано им в ида-вируских самоуправлениях и сколько голосов они сумеют собрать по всей республике.

Однако, кроме того, появится шанс во время кампании поговорить на важные для Ида-Вирумаа темы и добавить им веса в общереспубликанской политике. В случае значительного успеха слово этих политиков будет в дальнейшем иметь также больше веса в своей партии.