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На реке Нарва обнаружился летучий голландец

Северное побережье
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Рыбаки на лодке на пограничной реке Нарва. Иллюстративное фото.
Рыбаки на лодке на пограничной реке Нарва. Иллюстративное фото. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik / Arhiiv

Эстонские пограничники 22 марта обнаружили дрейфующую по реке Нарве пустую лодку, о чем рассказали в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны.

Пойманную на пограничной реке пустую лодку стражи границы доставили к эстонскому берегу и связались с зарегистрированным владельцем беглянки.

Затем, уже на выходных, пограничники проверили другие лодки на берегу - и обнаружили в общей сложности 11 лодок, которые не были закреплены у причалов должным образом.

С владельцами всех этих лодок пограничники провели разъяснительные беседы и сделали им устное предупреждение, чтобы впредь на пограничной реке не появлялось новых летучих голландцев.

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