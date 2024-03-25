На реке Нарва обнаружился летучий голландец

Пойманную на пограничной реке пустую лодку стражи границы доставили к эстонскому берегу и связались с зарегистрированным владельцем беглянки.

Затем, уже на выходных, пограничники проверили другие лодки на берегу - и обнаружили в общей сложности 11 лодок, которые не были закреплены у причалов должным образом.

С владельцами всех этих лодок пограничники провели разъяснительные беседы и сделали им устное предупреждение, чтобы впредь на пограничной реке не появлялось новых летучих голландцев.