В столкновении двух машин, включая одну учебную, легко пострадали двое участников ДТП.
Учебный автомобиль в Нарве попал в аварию
Дорожно-транспортное происшествие случилось ясным днем 25 марта, в 14.51, на оживленном нарвском перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Энергия. Как сообщила полиция, 21-летний молодой мужчина на "Volkswagen Golf" при совершении левого поворота въехал в учебный "Kia Ceed", управлявшийся 17-летней девушкой за рулем и 60-летней инструктором.
Полиция уточнила, что после столкновения машин медицинская помощь понадобилась водителю "Фольксвагена" и инструктору по вождению из "Киа". Помощь им оказали на месте происшествия.