Учебный автомобиль в Нарве попал в аварию

Дорожно-транспортное происшествие случилось ясным днем 25 марта, в 14.51, на оживленном нарвском перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Энергия. Как сообщила полиция, 21-летний молодой мужчина на "Volkswagen Golf" при совершении левого поворота въехал в учебный "Kia Ceed", управлявшийся 17-летней девушкой за рулем и 60-летней инструктором.