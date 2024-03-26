Центриста Михаила Кылварта лишили власти над Таллинном

Вотум недоверия Михаилу Кылварту поддержал 41 депутат Таллиннского горсобрания, что составляет большинство. Всего в Таллиннском горсобрании 79 депутатов. Воздержались двое присутствовавших в зале, как отмечается в публикации Rus.Postimees.

Сразу же избрали исполняющего обязанности мэра, которой стала представляющая Социал-демократическую партию Эстонии Мадле Липпус - она получила сорок голосов в свою поддержку.

Сам Кылварт сказал, что цель вотума недоверия - привести к власти в Таллинне Партию реформ. По его словам, которые тоже приводит Rus.Postimees, хотя среди заявивших о недоверии есть и партия "Isamaa", на самом деле цель - сформировать в Таллинне такую же правящую коалицию, как и в правительстве, где с Партией реформ сотрудничают социал-демократы и "Eesti 200". "То есть цель происходящего - служить идеологии и представлениям Партии реформ о том, как управлять государством и городом", - сказал Кылварт.

Новостной портал Rus.ERR пишет, что Кылварт также заявил на заседании Таллиннского горсобрания, что центристы продолжат политическую борьбу, находясь в оппозиции.

Rus.ERR напоминает, что на посту мэра Таллинна Михаил Кылварт находился с 12 апреля 2019 года. После отставки он сможет восстановить свои депутатские полномочия в столичном городском собрании.

На муниципальных выборах в октябре 2021 года Кылварт получил 27663 голоса. По итогам тех выборов правящую коалицию в Таллинне сформировали центристы и соцдемы, а Михаил Кылварт сохранил за собой пост градоначальника. 25 марта 2024 года Социал-демократическая партия объявила о своем выходе из столичной коалиции.

На выборы нового мэра у горсобрания есть два месяца. Исполняющим обязанности мэра Таллинна уже назначена вице-мэр Мадле Липпус из Социал-демократической партии Эстонии.