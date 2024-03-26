В Нарве пропал сорокалетний мужчина

Близкий пропавшего сообщил в полицию во вторник, 26 марта, что телефон Дмитрия выключен, а местоположение мужчины неизвестно. Полицейские проверили все известные места, где Дмитрий мог бы находиться, но там его не нашли.

Дмитрий высокого роста, у него среднее телосложение и коричневые волосы.

Полиция просит всех, кто видел или увидит Дмитрия, дать знать об этом по телефонам 5866 7218 или 112.

На следующее утро, 27 марта, полиция сообщила, что Дмитрий нашелся - и с ним всё в порядке.