Жители Эстонии стали больше путешествовать, но число поездок в Россию сократилось вчетверо за пять лет

По словам аналитика Департамента статистики Сигрид Саагпакк, жители Эстонии больше всего предпочитают поездки с целью отдыха. "В прошлом году с целью отдыха было совершено около 1,7 миллиона поездок по стране и 980 тысяч зарубежных поездок. Из 3,2 миллиона поездок по стране с ночевкой около 30% были совершены с целью посещения родственников или знакомых", - объяснила аналитик.

Она добавила, что в 2023 году по Эстонии было совершено в общем 360000 рабочих поездок с ночевкой. Из 1,5 миллиона зарубежных поездок с ночевкой около 13% (193300) были поездками к знакомым, 19% (286100) были связаны с работой.

Если из поездок по стране 90% были короткими, длившимися от 1 до 3 ночей, то в случае зарубежных поездок короткими были только 40% поездок. От 4 до 7 ночей длилось 34% поездок, более 7 ночей - 20% поездок.

"Из зарубежных стран наиболее посещаемыми являются соседние государства: Финляндия (193900 поездок) и Латвия (184000). Следующими по популярности странами являются Италия (100400) и Турция (77600)", - рассказала аналитик.

В Россию число поездок сократилось по сравнению с 2019 годом почти в четыре раза.

В среднем житель Эстонии тратит на одну поездку по стране 179 евро. "По сравнению с 2021 и 2022 годом сумма практически не изменилась. Наибольший рост расходов на поездки по стране произошел после 2019 года, когда средние затраты составляли около 130 евро", - отметила Саагпакк.

Расходы же на зарубежные поездки составляют 1080 евро на человека. "Больше всего общие расходы увеличились после 2021 года, когда средняя сумма на человека составляла около 860 евро. Основную часть расходов составляют расходы на транспорт (36%) и размещение (30%)", - объяснила аналитик Департамента статистики.