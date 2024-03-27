ВИДЕО ⟩ На городской площади Кохтла-Ярве загорелись сотни свечей в память о депортированных

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело напомнил, что из районов Кохтла-Ярве и Йыхви в Сибирь было отправлено 1300 человек. "Подумать только, это было всего лишь в 1949 году, когда в городе Кохтла-Ярве была большая стройка, где немецкие военнопленные строили дома, которые сейчас стоят прямо здесь, в центре города", - сказал Казело.

По словам мэра, печально, что депортация людей происходит и сегодня. "К сожалению, история имеет обыкновение повторяться. Сначала Иван Грозный депортировал жителей Тарту еще в XVI веке, потом пришли Петр Первый и Сталин. Теперь Путин депортирует украинцев", - сказал он.

Выступая на церемонии, пастор Люганузеского прихода Иоанна Крестителя Ульвар Куллеркупп сказал, что одной из целей депортации является запугивание. "Духовность и мужество людей нужно было убить", - сказал он.

Куллеркупп вспомнил, что когда его дед вернулся из Сибири и за обеденным столом говорил о депортации с пастором церкви Эльмаром Куллом, они замолчали, как только в комнату вошли дети. "Они боялись, что дети упомянут об этом в школе, а оттуда разговор пойдет дальше, и их отправят обратно туда, где они находились более десяти лет", - сказал он.

В Кохтла-Ярве зажгли свечи в память о жертвах депортации. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Церемония зажжения свечей на площади перед зданием городской управы Кохтла-Ярве в память о жертвах мартовской депортации впервые состоялась в прошлом году.