Сообщивший в центр тревоги о мнимом трупе отправлен за решетку

В четверг на прошлой неделе трое приятелей выпивали и играли в карты. По уговору, проигравший должен был позвонить в центр тревоги и сказать, будто в квартире есть труп. Проигравший 41-летний мужчина выполнил правила игры и для увеселения собутыльников сделал такой звонок.

Полиция отреагировала на тревожное сообщение. На месте событий выяснилось, что вся компания жива-здорова и речь идет о ложном вызове, сообщила Идаская префектура.

Поскольку ложный вызов является виновным и наказуемым деянием, напрасно расходующим также оперативный ресурс, в результате чего кто-то может действительно остаться без помощи, то полицейские задержали 41-летнего мужчину и увезли в тюрьму.

Уже на следующий день, 22 марта, инцидент рассматривал Вируский уездный суд. Поскольку у мужчины имелись также неоплаченные штрафы за более ранние нарушения, то его приговорили к аресту на 10 дней.

Идаская префектура предупреждает, что ложный вызов является серьезным нарушением и делать его для развлечения - это дорогое удовольствие.