ОДИН ВОПРОС ⟩ Может ли Йыхви начать взвешивать вопрос введения платной парковки?

- Особенно острые проблемы имеются с квартирными товариществами, у которых недостаточно земли, чтобы хватало парковочных мест. Вот и паркуют зачастую на волостной земле, по краям газонов и так далее. Товарищества ждут, чтобы волость пошла на затраты и построила дополнительные общественные парковки. В то же время мы это тоже делали. Пока мы не готовы предложить решения, но что-то надо будет предпринять. Речи о введении зон платной парковки пока еще не было. Мы говорили также о том, что в будущем не исключено планирование времени парковок на городской территории. В каком-то смысле на нас давит также зеленый поворот, предполагающий, что надо создавать больше зеленых зон и уменьшать зоны парковок.