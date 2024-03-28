Бывший кохтла-ярвеский кинотеатр летом окончательно превратится в церковь

- Второй этаж обустроили на 90 процентов, воскресная школа там давно работает, - объясняет он. - Но так как молодежь собирается на несколько часов один день в неделю, горожане, возможно, не замечают движения. Скоро увидят - в феврале мы приняли волевое решение о расторжении договора с "Realiseerimiskeskus", и к 1 июня магазин должен съехать. Тогда начнутся активные действия на первом этаже. Надеемся, что много времени это не займет, и молимся за то, чтобы к осени церковь полностью функционировала на новом месте.