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Бывший кохтла-ярвеский кинотеатр летом окончательно превратится в церковь

Ирина Кивисельг
, журналист
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Епископ Олег Пронин уверяет, что процесс преобразования бывшего кинотеатра в церковь продолжается и уже летом кохтлаярвесцы увидят изменения.
Епископ Олег Пронин уверяет, что процесс преобразования бывшего кинотеатра в церковь продолжается и уже летом кохтлаярвесцы увидят изменения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Год назад здание легендарного кохтла-ярвеского кинотеатра "Победа" на площади "Вирула" купила Эстонская Полноевангельская церковь "Слово Божие", планируя за несколько месяцев преобразовать его в свой храм, а на втором этаже создать открытый молодежный центр. Преобразований не видно и магазин на первом этаже по-прежнему работает. Но процесс идет.

По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, все двигается, хотя не так быстро, как хотелось.

- Второй этаж обустроили на 90 процентов, воскресная школа там давно работает, - объясняет он. - Но так как молодежь собирается на несколько часов один день в неделю, горожане, возможно, не замечают движения. Скоро увидят - в феврале мы приняли волевое решение о расторжении договора с "Realiseerimiskeskus", и к 1 июня магазин должен съехать. Тогда начнутся активные действия на первом этаже. Надеемся, что много времени это не займет, и молимся за то, чтобы к осени церковь полностью функционировала на новом месте.

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