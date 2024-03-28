Год назад здание легендарного кохтла-ярвеского кинотеатра "Победа" на площади "Вирула" купила Эстонская Полноевангельская церковь "Слово Божие", планируя за несколько месяцев преобразовать его в свой храм, а на втором этаже создать открытый молодежный центр. Преобразований не видно и магазин на первом этаже по-прежнему работает. Но процесс идет.
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Бывший кохтла-ярвеский кинотеатр летом окончательно превратится в церковь
По словам епископа Эстонской Полноевангельской церкви Олега Пронина, все двигается, хотя не так быстро, как хотелось.