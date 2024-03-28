ГАЛЕРЕЯ ⟩ Куда уйти от повседневности и скуки

Более 30 картин, шесть авторов, которые весной заканчивают курс обучения. Кто-то занимается в студии более десяти лет, кто-то только начал. Людмила Рогач, пожалуй, самая опытная в нынешней компании, достигла больших успехов - в этом году ее приняли в Кохтла-Ярвеское объединение художников. Так же как графика и абстракциониста Анастасию Паалонен. Юрий Хорев может гордиться - уже четыре его воспитанницы пополнили творческий коллектив, ранее в объединение были приняты Маргарита Криволесова и Елена Беляева.