ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Как в детском саду

Но то, как вздорят между собой бывшие и нынешние власти Кохтла-Ярве, что в "Северном побережье" иллюстрирует история со строительством парка для диск-гольфа, все больше напоминает детсадовские игры или школьную разборку.

Проще говоря, нынешние власти хотят во что бы то ни стало доказать, что прежние власти все делали неправильно и плохо. Даже председательство в ревизионной комиссии не отдали оппозиции, потому что посчитали, что нужно глубоко копнуть делишки прежней власти, пробывшей в должности меньше года.

В то же время оппозиция засыпает многочисленными вопросами и запросами информации о действиях нынешних властей. Все больше складывается впечатление, что принижение друг друга любой ценой становится самоцелью, а другие заботы отходят на второй план.

В случае с Кохтла-Ярве важно учитывать, что существенных изменений в управлении городом можно добиться только если те силы, которые искренне этого хотят, смогут немного поумерить свое эго и начнут сотрудничать в решении важных вопросов. В противном случае такие склоки пойдут на пользу только политическим силам и серым кардиналам, которые четверть века держали город в тисках безудержной коррупции и кумовства, что сильно тормозило его развитие.

Когда желающие перемен бодаются между собой, то оказаться у штурвала власти они могут лишь в том случае, если выклянчат, так сказать, "голоса милосердия" у так называемых депутатов "старой школы", и будут вынуждены также учитывать и следовать их интересам и пожеланиям.