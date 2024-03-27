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В Тойла принято трудное решение: их гимназия станет основной школой

Сирле Соммер-Калда
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Коалиция Тойлаского волостного собрания единогласно проголосовала за новую основную школу, оппозиция - против этого.
Коалиция Тойлаского волостного собрания единогласно проголосовала за новую основную школу, оппозиция - против этого. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное собрание вечером в среду, 27 марта, приняло решение, что с 1 сентября 2026 года в Тойла прекратится предоставление гимназического образования - и при поддержке Министерства образования и науки будет построена новая основная школа. Сегодняшние десятиклассники, таким образом, еще успеют выпуститься в Тойла.

Таким решением волостное собрание приняло предложение Министерства образования и науки о строительстве в Тойла новой и современной основной школы на 180 мест. Для предоставления этой поддержки министерство поставило в качестве условия сокращение школьной сети по мере сокращения численности населения и закрытие гимназии.

Член волостного собрания и председатель попечительского совета Тойлаской гимназии Аннеки Теэлахк считает, что такое предложение государства о строительстве нового школьного здания следовало принять.

- Не надо быть такими наивными и надеяться, что откуда-то придут корабли с деньгами. Волость не может самостоятельно содержать гимназию и обновлять школьное здание. Иногда людям хотелось бы обсуждать это бесконечно, но не принять решение - это самый плохой вариант. Это трудное решение пришлось принять, - сказала Теэлахк.

Родительница учащегося и член правления НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks" Пирет Тоовис находит нынешнее решение волостного собрания недальновидным, которое к тому же не учитывает мнение местной общины.

- Эстонские члены волостного собрания Тойла закрывают последнюю в Ида-Вирумаа гимназию с эстонской языковой средой. Я не могу понять этого. Посмотрим, что можно сделать дальше. Один из вариантов - оспорить решение в суде, мы проконсультировались с адвокатами, - заявила Тоовис.

В настоящее время в старших классах гимназической ступени Тойлаской школы 57 учеников, 16 из которых - из других самоуправлений.

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