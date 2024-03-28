Магазины уже полтора года теряют доходы от продаж, дела получше у заправок и аптек

- По сравнению с прошлым февралем доход от продаж у магазинов промышленных товаров сократился на 8% и у продовольственных магазинов - на 2%. При этом доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, продолжил расти, и по сравнению с февралем прошлого года продажи увеличились на 9%, - рассказала Пихлак.

Среди промышленных товаров доход от продаж более всего сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (17%). Продажи сократились также у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн (14%), у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (5%), и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги; 4%). Доход от продаж сократился также у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и у немагазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах (4%), и у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (4%).