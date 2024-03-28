Оппозиция Кохтла-Ярве готовит вотумы недоверия двум высшим городским руководителям

"Главная причина вотума заключается в том, что Эдуард Одинец нарушает порядок работы горсобрания и ограничивает права оппозиции, которые из него вытекают. Помимо всего прочего, еще одной из причин является то, что председатель горсобрания использовал городские деньги на то, чтобы сделать себе политическую рекламу. Но и в целом нас не устраивает его отношение к организации работы горсобрания", - сказал в разговоре с корреспондентом Rus.ERR лидер оппозиционной фракции "Restart" Яанек Пахка.

По его словам, планируется, что заявление о выражении недоверия Одинцу будет передано в производство горсобрания на вечернем внеочередном заседании 28 марта.

Пахка не исключил, что будет предпринята попытка выразить недоверие и мэру Кохтла-Ярве Хенри Казело: "Сегодня трудно сказать, но мы абсолютно не исключаем, что в ближайшее время будет вынесен и вотум недоверия мэру".

Как уже ранее рассказывало "Северное побережье", комиссия по надзору за финансированием партий установила, что мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело и председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец использовали деньги самоуправления, чтобы сделать себе политическую рекламу.